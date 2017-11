Demi Lovato and Luis Fonsi Throw Una Fiesta In 'Échame La Culpa'

Perhaps the worst kept surprise of 2017, Demi Lovato and Luis Fonsi's highly-anticipated collaboration finally dropped today and it was definitely worth the wait.

'Échame La Culpa' is an absolute powerhouse anthem that - dare I say it? - goes harder than 'Despacito' ever did, thanks to Demi's flawless Spanish and their undeniable chemistry.

As for the video, Swift's "The old Taylor..." monologue is so August 2018 and has now been replaced with Miss Lovato's instantly iconic "Hey Fonsi..." phone call.

View the lyrics Ay

Fonsi, DY

Oh, oh no, oh no (ey)

Hey, yeah, diri-diri-diriridi, Daddy, go!



Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote

Tengo que bailar contigo hoy (DY)

Vi que tu mirada ya estaba llamándome

Muéstrame el camino, que yo voy (oh)



Tú, tú eres el imán y yo soy el metal

Me voy acercando y voy armando el plan

Sólo con pensarlo se acelera el pulso (oh, yeah)



Ya, ya me estás gustando más de lo normal

Todos mis sentidos van pidiendo más

Esto hay que tomarlo sin ningún apuro



Despacito

Quiero respirar tu cuello despacito

Deja que te diga cosas al oído

Para que te acuerdes si no estás conmigo



Despacito

Quiero desnudarte a besos despacito

Firmar las paredes de tu laberinto

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito (sube, sube, sube)

Sube, sube (oh)



Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo

Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos

(Favoritos, favoritos, baby)

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro

Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido



Si te pido un beso, ven, dámelo

Yo sé que estás pensándolo

Llevo tiempo intentándolo

Mami, esto es dando y dándolo



Sabes que tu corazón conmigo te hace "bam-bam"

Sabes que esa beba está buscando de mi "bam-bam"



Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe

Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe

Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje

Empezamos lento, después salvaje



Pasito a pasito, suave, suavecito

Nos vamos pegando poquito a poquito

Cuando tú me besas con esa destreza

Creo que eres malicia con delicadeza



Pasito a pasito, suave, suavecito

Nos vamos pegando poquito a poquito

Y es que esa belleza es un rompecabezas

Pero pa' montarlo, aquí tengo la pieza, oye



Despacito

Quiero respirar tu cuello despacito

Deja que te diga cosas al oído

Para que te acuerdes si no estás conmigo



Despacito

Quiero desnudarte a besos despacito

Firmar las paredes de tu laberinto

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito (sube, sube, sube)

Sube, sube (oh)



Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo

Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos

(Favoritos, favoritos, baby)

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro

Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido



Despacito

Vamo' a hacerlo en una playa en Puerto Rico

Hasta que las olas griten: "¡Ay, Bendito!"

Para que mi sello se quede contigo (báilalo)



Pasito a pasito, suave, suavecito

Nos vamos pegando poquito a poquito

Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos

(Favoritos, favoritos, baby)



Pasito a pasito, suave, suavecito

Nos vamos pegando poquito a poquito

Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido

The feel-good banger will have you screaming "¡AY AY AY!" as you salsa round your kitchen pretending you look half as caliente as Demi does in its video. At least that's what our morning has been like?

While the clip she posted yesterday teased a video full of drama and storyline, the real thing is actually just a really fun, good 'ole fiesta in a Spanish warehouse.

The 'Sorry Not Sorry' diva looks just as gorgeous as we've come to expect in 2017 as she gives us more hairstyles and looks than we even deserve.

Youtube / LuisFonsiVEVO

Also, can we talk about how Demi is out here making us casually pay respect to The Beatles? Legends only!

She is set to perform at this Sunday's American Music Awards so we can't help but wonder if Luis will join her as a surprise as we need to hear this live.

Words: Ross McNeilage

